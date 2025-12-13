- Home
ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಅಖಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ಗುರುವಾರವೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಅಖಂಡ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಗುರುವಾರ ತೆರೆಕಂಡ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ 7.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
30 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ 22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ. ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಅಖಂಡ 2 ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ
ಅಖಂಡ 2: ತಾಂಡವಂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಬೋಯಪತಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಐವಿವೈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತಾ, ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಖಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ ಅಖಂಡ 2. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಂಡ 60 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ 150 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಖಂಡ 2ರ ಬಜೆಟ್ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.
