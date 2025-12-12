- Home
ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾಸ್ ಶೋ, ಆಕ್ಷನ್ ಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಘೋರನ ಕಥೆ 'ಅಖಂಡ 2' ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ!
ಬೋಯಪಟಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿರುವ 'ಅಖಂಡ 2' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.
'ಅಖಂಡ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ
ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ 'ಅಖಂಡ ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ, ಈಗ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೋಯಪಟಿ ಶ್ರೀನು ಅವರ 2021ರ 'ಅಖಂಡ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೆನನ್, ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ, ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಶಾಶ್ವತ ಚಟರ್ಜಿ ಮುಂತಾದ ನಟರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈರಸ್
ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅಘೋರ (ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ) ಅವರ ಕಥೆಯಿದು. ಆದರೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಜನರು ಸಾಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸುವ ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅರ್ಚನಾ (ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೆನನ್) ಕೊಲೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೂ ಕಥೆ ಲಿಂಕ್
ಆದರೆ, ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜನನಿ (ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ) ಲಸಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ, ಆಕೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ, ಅಘೋರ ತನ್ನ ಮಗಳು ಜನನಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬರುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ನೇತ್ರಾ (ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ), ಆತನ ತಂದೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣರಂತಹ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ಕಥೆ.
ಅಘೋರನ ಎಂಟ್ರಿ
'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೋಯಪಟಿ ಶ್ರೀನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆರಂಭವು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಘೋರನ ಎಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಥೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಘೋರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಘೋರ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಎಲ್ಎ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರಲಿ. ಎಂಎಲ್ಎ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ, ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮೆನನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರನ ಮಗಳು ಜನನಿಯಾಗಿ ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರುಣ್ ಖನ್ನಾ, ಶಿವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸತನ ಇಲ್ಲ
ಇವರಲ್ಲದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಚಟರ್ಜಿ, ಕಬೀರ್ ದುಹಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಅನೀಶ್ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್. ಆದರೂ, ಇದರ ಆಕ್ಷನ್, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಖಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುವ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿದೆ.
