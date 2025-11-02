- Home
- ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅತ್ತಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಚಿತ್ರ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೂಪರ್'
ನಾಯಕಿಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಲೆಯೂರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಟನೆ, ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ..
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ 'ಸೂಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನುಷ್ಕಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೋಡಿ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು, ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ 'ಸೂಪರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೇ ನನಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ಪೆಷಲ್.
ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅತ್ತಿದ್ದೆ
ನಮ್ಮದು ತುಂಬಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬ. 'ಸೂಪರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂತಹದ್ದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರು ಅನುಷ್ಕಾ.
ಮಾಡಬಾರದಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಅದು
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬಳಾದ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 'ಒಕ್ಕ ಮಗಾಡು' ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.