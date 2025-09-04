- Home
ಶೀಲಾವತಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು: 'ಘಾಟಿ' ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರೋ 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ಸಿನಿಮಾ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರೋ 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ ಜಾಗರ್ಲಮೂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಶೀಲಾವತಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ, 'ಘಾಟಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೀಲಾವತಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರದ ಪಾತ್ರ ಇದು. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಾತ್ರ ಇದು' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಷ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ, 'ವೇದಂ' ನಂತರ ಕ್ರಿಷ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಷ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ, ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಷ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮನೋಜ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನುಷ್ಕಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.