ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸು, ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಅನುಪಮಾ ನಟಿ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸು, ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಅನುಪಮಾ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ.
19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್
ನಟಿ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ, ತನಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತನ್ನನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಹೌಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕ್ತಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ!
ಆಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷ. ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಲು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಮದಾಲಸಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದಾಲಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇದು ಪಾತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು.
ಇಲ್ಲೇ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿ ಎಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ
ಮದಾಲಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ, 'ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವುದೇ ಸರಿ ಎಂದು ತಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠವಾಯಿತು.
ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ!
‘ಅನುಪಮಾ’ದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಪಯಣ
'ಅನುಪಮಾ'ದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದಾಲಸಾ 2009 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ 'ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಶೌರ್ಯ', 'ಸಾಮ್ರಾಟ್ & ಕಂ.' ಮತ್ತು 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. 34 ವರ್ಷದ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಿಮೋಹ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅನುಪಮಾ’ದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಪಯಣ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.