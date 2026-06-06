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- ನಯನತಾರಾ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಳೇ ನಟಿಯ ಎಂಟ್ರಿ; ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು?
ನಯನತಾರಾ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಳೇ ನಟಿಯ ಎಂಟ್ರಿ; ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು?
"ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೋನಾ ಕೊಂಚ ಭಾವುಕರಾಗಿಯೇ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಳೇ ನಟಿಯ ಎಂಟ್ರಿ! ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಪವರ್ ಕಪಲ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್. ಇವರ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ, ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಈಗ ಮುದ್ದಾದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸಾರ ನೌಕೆ ಸದಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರದ ನಡುವೆ ಈಗ ಹಳೆಯ ನೆನಪೊಂದು ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ! ಹೌದು, ಒಂದು ಕಾಲದ 'ಐಟಂ ಸಾಂಗ್' ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್!
ಅಸಲಿಗೆ ವಿಷಯವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ (Vignesh Shivan) ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ (Nayanthara) ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 'ವಿಕಿ' ಮತ್ತು ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ (Sona Heiden) ನಡುವೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋನಾ!
ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದ ಸಾರಥಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ!
ಸೋನಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸೋನಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಂತೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೋನಾ ಕೊಂಚ ಭಾವುಕರಾಗಿಯೇ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ವಿಘ್ನೇಶ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದುರಂತವಿದೆ (Tragedy). ಅವರು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲವನ್ನಂತೂ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ!
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸೋನಾ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ನಯನತಾರಾ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು. ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇಂದು ಅವರು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಹಳ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಸೋನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಸೋನಾ ಹೇಡನ್?
ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೋನಾ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖ. 'ಆಯುಧಂ', 'ಖಳನಾಯಕ' ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಂಧ್ರವಾಲ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೋನಾ, ತಮ್ಮ ಮಾದಕ ನೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಾ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಅಂದು ಸೋನಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಪತಿ ಎಂಬುದು ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲವೇ?
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