BAFTA ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಲಿಯಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ
BAFTA Award Alia Bhatt : BAFTA ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ BAFTA ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಿಲ್ಮಂ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (BAFTA) ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು BAFTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್. ಆಲಿಯಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹಿಂದಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲು BAFTA ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದ ಆಲಿಯಾ
ಆಲಿಯಾ ವೇದಿಗೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ BAFTA ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆಲಿಯಾ ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದ ಅವರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಆಲಿಯಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬದಲು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. BAFTA ದಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಆಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಆಲಿಯಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಲಿಯಾ ಲುಕ್
BAFTA ದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಲಿಯಾ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಸ್, ಗುಸ್ಸಿ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಲ್ವರ್ ಗೌನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಲಿಯಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿ BAFTA ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ BAFTA ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ BAFTA ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ BAFTA ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆಲಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ಆಲಿಯಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನ ಆಲ್ಫಾ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
