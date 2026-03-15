'ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್' ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ ಗರಂ:
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ (Divya Dutta) ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. 'ವೀರ್-ಜಾರಾ', 'ಡೆಲ್ಲಿ-6', 'ಬದ್ಲಾಪುರ' ಮತ್ತು 'ಇರಾದಾ'ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತಿವೆ. ಆದರೆ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು 'ಹಣೆಪಟ್ಟಿ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ!"
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ನಟರನ್ನು 'ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್' (ಪೋಷಕ ನಟ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 'ವೆರೈಟಿ' (Variety) ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ 'ನಟಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ (I support myself)," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ:
ನಟನೆಯನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ವಾದ. ಹೀರೊ ಜೊತೆ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು 'ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ (ಪಾತ್ರ ಆಧಾರಿತ) ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮುಗ್ಧ ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪಾತ್ರಗಳೇ ಕಥೆಯ ಜೀವಾಳ:
ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಖಳನಾಯಕಿ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನನಗೆ ಪಾತ್ರದ ಉದ್ದ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಕಥೆಯ ತಿರುವು ಬದಲಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೇ ಈಗ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. 2025 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಚಿರೈಯಾ' (Chiraiya) ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ (Marital Consent) ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'ಛಾವಾ' (Chhaava) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಸೋಯ್ರಾಬಾಯಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ಮಿ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಜೊತೆ 'ತುಮ್ ರಹೇ ನಾ ತುಮ್', ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸರಣಿ 'ಬಂದಿಶ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಸ್' ನಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ 'ನಟಿ' ಎಂಬ ಗೌರವವೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು.