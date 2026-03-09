- Home
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮುಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು 'ಸೋಲ್ಜರ್', 'ವಾರಿಯರ್' ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮುಡು ಟೈಟಲ್ಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ರ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ 'ತಮ್ಮುಡು' ಸಿನಿಮಾ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಎಂಥಾ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಪವನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆ ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ
ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 'ತಮ್ಮುಡು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸೋಲ್ಜರ್' ಮತ್ತು 'ವಾರಿಯರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಥೆಗೆ 'ತಮ್ಮುಡು' ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾವಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ
'ತಮ್ಮುಡು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಸೀತಾರಾಮರಾಜು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟೈಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೈಟಲ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ 'ತಮ್ಮುಡು' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ಈ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ತಮ್ಮುಡು' ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಅಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ತಮ್ಮುಡು' ಸಿನಿಮಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿತು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನಬಹುದು.
