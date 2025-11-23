- Home
- ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ ಯಂಗ್ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆಯಂತೆ!
ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಟ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಅಂದಹಾಗೆ ಆ ಯುವ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾಕಿತ್ತು?
ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ..
ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದ ನಟರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತ ನಟರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿ
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ನಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆಕಾಶ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಆಕಾಶ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದವರು. ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿಗೂ ಅದು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಹಣ, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಪೂರಿ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ
ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿ, '10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂದರು. ಸರಿ ಅಂದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ. ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಜಿಮ್ ಕೋಚ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಜಿಮ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು?
ನನ್ನ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ, ಐಫೋನ್ ನೋಡಿ ಕೋಚ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು, 'ಸರ್ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 'ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ' ಎಂದರು.
ನಾಲ್ಕೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿ
ಹೀಗೆ ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಆಕಾಶ್ ಪೂರಿಗಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ನಾಲ್ಕೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ 'ಆಂಧ್ರಪೋರಿ' ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, 'ಮೆಹಬೂಬಾ', 'ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್', 'ಚೋರ್ ಬಜಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಿಫಲವಾದವು. 2022ರ 'ಚೋರ್ ಬಜಾರ್' ನಂತರ ಆಕಾಶ್ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ.
