ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಳೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ತಮ್ಮ 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್‌ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸ್ವೀಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವೀಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 'ಸೂಪರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಯೋಗ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವಂತೆ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರಂತೆ. ಅನುಷ್ಕಾರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದರು. ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಮಾತನಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಪೂರಿ ಅನುಷ್ಕಾರ ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದರಂತೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ತೋರಿಸಲು ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂರಿಗೆ ಕನ್‌‌ಫ್ಯೂಸ್‌ ಆಯ್ತು. ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇನಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರಂತೆ. ಆಗ ಅವರ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆಸಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರಂತೆ.

ಆಗ ತನಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡಲೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾವೇ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೂಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾನು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟಿ, ಆದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅನುಷ್ಕಾ

ಹೀಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಪೂರಿ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ರವಿತೇಜ, ಗೋಪಿಚಂದ್, ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ನಂತರ 'ಅರುಂಧತಿ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. 'ಭಾಗಮತಿ', 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.