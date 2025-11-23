- Home
- Entertainment
- Cine World
- ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.! ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕನಸು.. ಅಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಯಾರು?
ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.! ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕನಸು.. ಅಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಯಾರು?
ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಹಗರಣದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಳಕು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ
ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಓವರ್ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದವರು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟಾಸ್ಮಾಕ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇದೇ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಷ್ಟೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.