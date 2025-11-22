- Home
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪೆದ್ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರಾ?
ಪ್ರೋಮೋ ವೈರಲ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸತತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಪೆದ್ದಿ ಶಾಟ್' ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಮೋ ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ ಟ್ರೆಂಡ್
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಾಡಿನ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಉಪ್ಪೆನ'ದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 27, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ, ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
