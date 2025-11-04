- Home
- ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್: ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಪೂರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಆರ್ಜಿವಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಕ್ರೇಜಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ ವಿಚಾರ. ಇಬ್ಬರೂ ಲಿವ್-ಇನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಪೂರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ ಯುವತಿ, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲಾದರೂ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದು ಪೂರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ
ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 'ಪೂರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರಲಿದೆ.