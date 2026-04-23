- ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ-ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್; ಈ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಂತೆ ಕಂತೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಅಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್' ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್' ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಗೌರವ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ 'ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ' (Soulmate) ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು.
ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಶುರುವಾದ 'ಧಾಯ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ':
ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. 'ಧಾಯ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸುಂದರಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಗ ತಾನೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವ ನಟ.
.ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಆಗ ಇವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮದ ಯಾವ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ! ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಧಿ ಆಟ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಲು ಬರೊಬ್ಬರಿ 6 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು.
'ಗುರು' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅನುರಾಗ:
2006ರಲ್ಲಿ 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಪ್ತತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆದದ್ದು ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾಂತ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, 'ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡೆದ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ 'ಯೆಸ್' ಅಂದ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು!ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳೇ ನನ್ನ 'ಸೋಲ್ ಮೇಟ್'!
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ. ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್':
ಈಗಾಗಲೇ 19 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. "ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸಿನಂತೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ" ಎನ್ನುವ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಬಚ್ಚನ್, ತಮ್ಮ 20ನೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನಿವರ್ಸರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಎಂಬ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ದಂಪತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಈ ಮನದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್" ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
