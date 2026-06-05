ಕಟ್ ಅಂದ್ರು ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಿಸ್, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಶೂಟ್ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ತಾರಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಾ ಉಲ್ಟಾ ಚಶ್ಮಾದ, ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ, ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ
ತಾರಕ್ ಮೇಹ್ತಾ ಕಾ ಲ್ಟಾ ಚಶ್ಮಾ ನಟಿ ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ ಹಲವಾರು ವಯಸ್ಕರ OTT ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ, ಅವರು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೆಹಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಹಾಯ
ನೆಹಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟರ ನಡುವಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ನಟರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೀಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ
ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ನಂತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಹಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಶೂಟ್
ನೆಹಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಕಲಾವಿದರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಂತೆ ಇದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. ನಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ ಅಂದ್ರು ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಿಸ್
ನೆಹಲ್, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋ ಸ್ಟಾರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿದ್ರು. ಮಾನಿಟರ್ ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೆಹಲ್ ಕಿಸ್ ಮುಗಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಟರ್, ಸೀನ್ ಆಗ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದಾಗ ನೇಹಲ್ ಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿತ್ತಂತೆ.
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