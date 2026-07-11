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- ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ, ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮ... ಪತಿಯ ನಿಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ
ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ, ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮ... ಪತಿಯ ನಿಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ
Singer S Janaki: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಳತೆ, ನಡವಳಿಕೆಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಳಿ ಸೀರೆ, ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪತಿ ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನ
ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ವಿ. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಎಂದೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 1997ರಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನರಾದರು. ಆಗ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಅಂಚುಗಳಿರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪತಿ
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಗಾಯನವು ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಗಾಯನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿತು.
ಜೀವನ ಬದಲಾಯ್ತು
1997ರಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಜಾನಕಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಿತು. ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಬಿಟ್ಟರು
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಮುಡಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅವರು, ಗಂಡ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಅಂಚುಗಳಿರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸರಳವಾದ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ದುಃಖ, ಗೌರವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಜಾನಕಿ ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೋಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾದ ಉಡುಪು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಸರಳತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಸರಳವಾದ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಬ್ಬರದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
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