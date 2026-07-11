ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಾನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಜಾನಕಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಾನಕಿಯವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಎಂಎಲ್ಎ'. ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ 1957ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 12 ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಇದಿ ರಾನಿ ರೋಜು', 'ನೀ ಮೀದ ನಾಕು ಇದಯ್ಯೋ', 'ಯಮಹೋ ನೀ ಯಮಾ ಯಮಾ ಅಂದಂ' ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಜಾನಕಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜಾನಕಿಯವರು ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 'ನೀ ಮೀದ ನಾಕು ಇದಯ್ಯೋ' ಎಂದು ಹಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ರಾಧಿಕಾ, ಸುಹಾಸಿನಿಯಂತಹ ನಟಿಯರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಹಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. 'ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಜಾನಕಮ್ಮ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
ಜಾನಕಿಯವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಮರಣ ವಾರ್ತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಲಕಿದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವರವೇ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿದೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಆ ದಿನಗಳು, ಆ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಜಾನಕಮ್ಮನವರು ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿಯಲ್ಲ, ಭಾವವನ್ನು ಸ್ವರವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹಾಡು ಒಂದು ನೆನಪು, ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ, ಒಂದು ಜೀವಮಾನದ ಅನುಬಂಧ. ಇಂದು ನಾವು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹೋನ್ನತ ಶಿಖರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಗಾಯನ ಮುಂದಿನ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಮೊಳಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಗಾಢ ಸಂತಾಪಗಳು. ಜಾನಕಮ್ಮನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.