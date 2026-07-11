ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನಾಳಿದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಗಾಯಕಿ. ಐದು ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ' ಎಂದೇ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆರು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಕಂಠದಿಂದ ಮೂಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿವೆ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಸಂಗೀತದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾನಕಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 537 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ಜೀವನವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿವೆ.
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಅಜರಾಮರ ಗಾಯಕಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೌರವವೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾವನೆ, ಪದಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೇಳುಗರು ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.