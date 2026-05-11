Thalapathy Vijay ಸಿಎಂ; ಫಸ್ಟ್ಟೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್; ಈ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು!
Actress Trisha Krishnan: ನಟ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂದರು!
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈನ ನೆಹರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ. ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, 'ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ತ್ರಿಶಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಭಾಗಿ
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಾವು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ರಿಶಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದ ನಂತರ, "The love is always louder" (ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ!
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆ, ತ್ರಿಶಾ ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವುದು, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 'ಗಿಲ್ಲಿ', 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಲಿಯೋ' ನಂತಹ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲು ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ, ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹಲವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್, ತ್ರಿಶಾ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎಜಿಎಸ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿರುವ ತ್ರಿಶಾ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದಂದೇ ತನ್ನ ಮಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷವು 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಎರಡು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರದಿಯಂತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
