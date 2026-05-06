Vijay Trisha: ತೆರೆ ಜೋಡಿಯಿಂದ ವೈರಲ್ ವದಂತಿವರೆಗೆ.. ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಸಂಬಂಧದ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹ, ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ತ್ರಿಶಾ ಸ್ನೇಹ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದೆ, 'ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು' ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಗಿಲ್ಲಿ', 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಆದಿ', 'ಕುರುವಿ' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಲಿಯೋ' ಸೇರಿವೆ. 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ ವೇಲು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. 'ತಿರುಪಾಚಿ' ಮತ್ತು 'ಆದಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. 'ಕುರುವಿ' ಮತ್ತು 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'GOAT' (The Greatest Of All Time) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರವೂ, ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲ
ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
