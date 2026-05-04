- Vijay Trisha: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಲ್ ವದಂತಿಯವರೆಗೆ, ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಸಂಬಂಧ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು?
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹ, ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತೆರೆಯಾಚೆಗೂ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆ ನೀಡದೆ, 'ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು' ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ, ತಿರುಪಾಚಿ, ಆತಿ, ಕುರುವಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಿಯೋ ಸೇರಿವೆ. 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿದ ವೇಲು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ತಿರುಪಾಚಿ ಮತ್ತು ಆತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಕುರುವಿ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಗೋಟ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರವೂ, ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಣೆ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಜನರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
