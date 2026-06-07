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- ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, 'ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚುಂಬಿಸಿದ ಸಹನಟ!
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, 'ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚುಂಬಿಸಿದ ಸಹನಟ!
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪಟ್, ಸಹನಟನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 'ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್' ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟೂ (MeToo) ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ ಹಲವು ನಟಿಯರು ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪಟ್ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಲೋಸರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಹನಟನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 'ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರದ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ:
ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪಟ್, ಅದೊಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚುಂಬನದ ದೃಶ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹನಟ ಮಾತ್ರ ಸೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ 'ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಚುಂಬಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹನಟನ ವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿ ಮೀರಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಅಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಕಿರುಕುಳ:
ಸಹನಟನ ಕಾಟ ಕೇವಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ನಾವು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಸಹನಟನೂ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದವು' ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಪತಿ ಉಮೇಶ್ ಕಾಮತ್:
ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು ಅವರ ಪತಿ ಉಮೇಶ್ ಕಾಮತ್. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಉಮೇಶ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಮಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪಟ್, 'ಕಾಕ್ಸ್ಪರ್ಶ್', 'ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ' ಹಾಗೂ 'ಆಮ್ಹಿ ದೋಗಿ' ಅಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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