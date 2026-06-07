ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ..
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಅಚಿಯಮ್ಮ' ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಜಾನ್ವಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿವಾದವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, "ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿಯರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ನಂಬಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ," ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಹೊಣೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಟಿಯರದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರದ್ದು," ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಂಗಲ್ಗಳು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರವು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಅವರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು 'ಸಮ್ಮತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' (consent violation) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ
ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ, ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ಅವಮಾನ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಗಳಿಕೆ 200 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹191.07 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.