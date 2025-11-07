- Home
- ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬೀಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ರೆಹಮಾನ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಜಾನ್ವಿ ಗ್ಲಾಮರ್.. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ ಸಾಂಗ್ ಹವಾ!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 'ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಡು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು 400 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕಿರಿ ಹಾಡು ಬಂದಿದೆ
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಟೀಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡಿನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಾ ಹಾಕಿದ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ರೆಹಮಾನ್ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ರೆಹಮಾನ್ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 'ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡಿಗೆ ಸಖತ್ ಬೀಟ್ಸ್ ನೀಡಿ ಹಾಡನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಜಾನ್ವಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸೂಪರ್
ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಕಿದ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೂರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿವೆ
ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆ, ಜಾನ್ವಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮೋಹಿತ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.