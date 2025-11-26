- Home
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ, ಶೋಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶೋನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅನಸೂಯಾ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್, `ಜಬರ್ದಸ್ತ್` ಶೋನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ, ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಸೂಯಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿದೆಯೇ?
ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣ `ಜಬರ್ದಸ್ತ್` ಶೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಂತೆ. ಇದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು.
ಅನಸೂಯಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಶೋ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಅವರೇ ಶೋ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾ, ಶೋಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿಯಾದ ಅನಸೂಯಾ
ಶೋ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ `ಪುಷ್ಪ` ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಶೋಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅನಸೂಯಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಮೈತುಂಬಾ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶೋಗಾಗಿಯೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
