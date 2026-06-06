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- ಅಂದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯದ ಕನ್ನಡಿಗರು; ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ರೆಡಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ!
ಅಂದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯದ ಕನ್ನಡಿಗರು; ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ರೆಡಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ!
Actor thalapathy vijay Jana Nayagan Movie: ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. CM ವಿಜಯ್ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ವಿವಾದಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ವಿತರಕರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಖಚಿತವಾಗದ ಕಾರಣ, ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿತರಕರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಹೊಸ ವಿರೋಧ
ಈ ನಡುವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವಿರೋಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಎದ್ದಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಧಿಸುವ ಜಾಗ
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
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