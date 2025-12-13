- Home
- ಮಗಳಿಗೆ 14 ವರ್ಷ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ: ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಂದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್-ಐಶು
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಾಗೀಗ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ನಾವಿನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ
‘ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ
ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಫೋನ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ
ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಅವಳು ಆಟವಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.
ನೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಅವಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಗೆ ಚಟಾಕಿ
ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ (ನಗುತ್ತಾರೆ)" ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಗೆ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು.
