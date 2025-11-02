ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ..
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2009ರಲ್ಲಿ ಓಪ್ರಾ ವಿನ್ಫ್ರೇ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ (Abhishek Bachchan) ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ (Aishwarya Rai) ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಅದೇ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೇಳಿದಳು" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು: ಓಪ್ರಾ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಹೊರಗಿನ ಜನಸಂದಣಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಓಪ್ರಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಕ್ಷಣವೇ, "ನಾವು ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಓಪ್ರಾ ಅವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, "ಹಾಗಾದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ (ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ) ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಓಪ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಅವರು ನಗುತ್ತಾ, "ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಡೇವಿಡ್ ಲೆಟರ್ಮನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: 2005ರಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಲೆಟರ್ಮನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅತಿಥೇಯರು ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು, "ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾದ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ.