ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳಿವೆ?
'ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ ದಿನೋ'
ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ ದಿನೋ' ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್'
ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ 'ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್' ಎಂಬ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
'ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'
'ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗಾಯಕಿ ರಾಜ್ ಬೇಗಂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್: ಡಾರ್ಕ್ ವುಲ್ಫ್
ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್: ಡಾರ್ಕ್ ವುಲ್ಫ್' ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ 3 ಕಂತುಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಟೇಲರ್ ಕಿಟ್ಷ್, ಕ್ರಿಸ್ ಪ್ರಾಟ್, ಟಾಮ್ ಹಾಪರ್ ಮತ್ತು ರೋನಾ-ಲೀ ಶಿಮೊನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್'
'ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್' ಸೀಸನ್ 2 ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. 10 ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರುವ ಈ ಸೀಸನ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
'ಮೈ ಡೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೋ'
ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ 'ಮೈ ಡೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೋ' ಅನ್ನು ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ದಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮರ್ಡರ್ ಕ್ಲಬ್
ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮರ್ಡರ್ ಕ್ಲಬ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರಿಚರ್ಡ್ ಓಸ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.