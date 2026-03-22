ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಸಿ 'ಚಿಯರ್ಸ್' ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂಗೇರಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈನ್, ಶಾಂಪೇನ್ ಅಥವಾ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ಅಡಗಿದೆ.
1848ರಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿ ಜನರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಬ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಾಜವಂಶದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹಂಗೇರಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹೋರಾಡಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸೈನ್ಯವು ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಹಂಗೇರಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಕ್ರಾಂತಿಯು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಂಗೇರಿಯ 13 ಜನರಲ್ಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರು. ಈ ಜನರಲ್ಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1849ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಹಂಗೇರಿ ಜನರು ಇವರನ್ನು 'ಅರಾದ್ನ 13 ಹುತಾತ್ಮರು' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರರೆಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರಲ್ಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಹಂಗೇರಿ ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಹಂಗೇರಿ ಜನರು ಬಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.
150 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಹಂಗೇರಿ ಜನರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ 150 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದು ದೇಶದ ವೀರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿತು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ಈ 150 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೂ, ಕೆಲ ಹಂಗೇರಿ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಗಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 'ಚಿಯರ್ಸ್' ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯು ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.