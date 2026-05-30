ICRIER-ಪ್ರೊಸಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ 'SIDE 2026' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ದೇಶದ ಮುಂದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ' (AI) ಬಳಕೆಯ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ICRIER-ಪ್ರೊಸಸ್ ಸೆಂಟರ್' (ICRIER-Prosus Centre) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ‘ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ’ (SIDE 2026) ವರದಿಯು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ
ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ (GDP) ಶೇಕಡಾ 96ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ 71 ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2025ರ ಸಾಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಐಟಿ (IT) ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಫ್ತು ವಲಯದಿಂದಲೇ ಭಾರತವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 328 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
AI ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಭಾರತ!
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಐ (Artificial Intelligence) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜಪಾನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK) ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತವರೂರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಭಾರತ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದು ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಲಯ: ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶವಾದ ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು 'ಎಐ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು' (AI Talent Pool) ಇರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ದಟ್ಟಣೆ: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಎಐ ಬಳಕೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 72ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ಪಾಲು ಮಾತ್ರವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತವು ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಸದೃಢ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ನಾವು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
— ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾಸಿನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ICRIER
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರೊಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೆಹ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭಾರತವು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 'ಎಐ ಆರ್ಥಿಕತೆ'ಯಾಗಿ (AI Economy) ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಐ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 26ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಖಾಸಗಿ ಎಐ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (Private AI Investment) ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಹೈ-ಟೆಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಕೊರತೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣಕಾಸು ಅಪರಾಧಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ (Cybersecurity) ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸಮಾನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ʼSIDEʼ ವರದಿ?
ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ (SIDE) ಎಂಬುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಈ ವರ್ಷದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ 71 ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ (Pillars) ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಸಂಪರ್ಕ (Connectivity): ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
- ಬಳಕೆ (Usage): ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನ.
- ರಕ್ಷಣೆ (Protection): ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಸೈಬರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ.
- ನಾವೀನ್ಯತೆ (Invention): ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (R&D), ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು AI ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು.
ಭಾರತವು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು, ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.