ಅಸಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆಬಾಳುವಂತಾಯಿತು?
ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಅಸಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಂಗಾರದ ಹುಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದಾಯಿತು?
ಬಂಗಾರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಗಾರದ ಹುಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭೂಮಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಡಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳು ತಯಾರಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರವಾದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಬಂಗಾರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾರವು.
ಬಂಗಾರ ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಕರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬಂಗಾರದಂತಹ ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದವು. ಭಾರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಂಗಾರವು ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗರ್ಭದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಮಗೆ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3000ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಜನರು ಬಂಗಾರವನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೈವತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜರ ಕಿರೀಟಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂಗಾರವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು.
ಬಂಗಾರ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತದೆ?
ಬಂಗಾರವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಲೋಹ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವರು ಅಗೆದು ತೆಗೆದ ಒಟ್ಟು ಬಂಗಾರವು ಎರಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಈಜುಕೊಳಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಾಶವಾಗದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಬಂಗಾರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಗುಣಗಳೇ ಬಂಗಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.
ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯವರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪಯಣ
ಕ್ರಿ.ಪೂ. 700ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಡಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.