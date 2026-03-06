ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೇರಳದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಸಂಘಟನೆ (FEUOK) ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ FEUOK ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದೇಕೆ?
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ಮಲೆಯಾಳಂನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ (FEUOK)ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆದಾಯದ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಎಫ್ಇಯುಒಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಫ್ಇಯುಒಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘಟನೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಇಯುಒಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಂಟೋ ಆಂಟನಿ ಅವರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ 60:40 ಪಾಲನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು 55:45 ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 50:50 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಂಟೋ ಆಂಟನಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ 60:40 ಪಾಲನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿವಾದವು ಕೇರಳದ ಇತರ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿತರಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 60:40 ಪಾಲನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ FEUOK ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂತಾರ 2 ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರು ಇಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಮಿನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವಿತರಕರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೇರವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಂಟೋ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಸಂಘವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಂಟೋ ಜೋಸೆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಿಚಪ್ಪು ಫಿಲ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮೆಗಾ ಮೀಡಿಯಾ ವಿತರಿಸಲಿದೆ.