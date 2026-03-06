ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್ (NLM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
'ಕತ್ತೆ' ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ಬೈಗುಳದ ಶಬ್ದ ಎಂದೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹಲವರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾದವರು ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತೆಯ ಹಾಲು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕತ್ತೆಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳೂ ಇವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್ (NLM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ, ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಜಾನುವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕತ್ತೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಗುಂಪುಗಳು ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
50 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOಗಳು), ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು (SHGಗಳು), ಜಂಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಗುಂಪುಗಳು (JLGಗಳು), ಸಹಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ 8 ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದರ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
* ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು 5 ಗಂಡು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
* ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
- ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕಂತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೃಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
*ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಕತ್ತೆ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ?
ದೇಶದ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. 20 ನೇ ಜಾನುವಾರು ಜನಗಣತಿಯ (ಭಾರತ, 2019) ದತ್ತಾಂಶವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.23 ಲಕ್ಷ ಕತ್ತೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 2012 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇತರ ಜಾನುವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು
NLM ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಜಾನುವಾರು ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಶು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ಸಣ್ಣ ಜಾನುವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.