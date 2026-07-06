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- ಟಾಟಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಡೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ, ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಯಾ ಎಂಟ್ರಿ!
ಟಾಟಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಡೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ, ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಯಾ ಎಂಟ್ರಿ!
ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ 'ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಯಾ
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹವಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ (Tata Group) ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ (Retail Business) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿವಂಗತ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ 37 ವರ್ಷದ ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ ಅವರು, ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಕಂಪನಿ 'ಟ್ರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (Trent Ltd) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೈತ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್' (Westside) ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಮುಂದೆ ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಗರೋತ್ತರ (ವಿದೇಶಿ) ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ?
ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಹಾಗೂ ಆಲೂ ಮಿಸ್ತ್ರಿ (ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಿವಂಗತ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ) ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿರುವ ಮಾಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬೇಯ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್' (Bays Business School) ಹಾಗೂ 'ವಾರ್ವಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ'ದಿಂದ (University of Warwick) ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಿರಿಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಮೂಹದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ; ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ
ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ ಅವರು 'ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್' (Tata Digital) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಮಾಯಾ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ (Customer Acquisition) ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವವು ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಟ್ರೆಂಟ್' ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಸುಗಮ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಟ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ರಿಟೇಲ್ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಟ್ರೆಂಟ್' ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಯುಎಇ (UAE) ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್, ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯು ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್, ಜೂಡಿಯೋ (Zudio) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬಜಾರ್ಗಳನ್ನು (Star Bazaar) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ 321 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,286 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಟಾಟಾ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು
ಟಾಟಾ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಈಗ ಸಮೂಹದ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ಯಮಗಳ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ:
ಮಾಯಾ ಟಾಟಾ: ವೆಸ್ಟ್ಸೈಡ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ.
ನೆವಿಲ್ ಟಾಟಾ (ಮಾಯಾ ಅವರ ಸಹೋದರ): ಟ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೈಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉದ್ಯಮವಾದ 'ಸ್ಟಾರ್ ಬಜಾರ್'ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಯಾ ಟಾಟಾ (ಮಾಯಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ): ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವಾದ 'ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್' (Taj Chains) ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲೂ (Boards) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
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