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- ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ, 350 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್; ಸೂಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿನ್ನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಚೀಪ್!
ಮೊಘಲರ ಕಾಲದ, 350 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್; ಸೂಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿನ್ನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಚೀಪ್!
ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮದುವೆ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್... ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
350 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ
1650ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಾಹಜಹಾನ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಜಹಾನಾರಾ ಬೇಗಂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ... ನೂರಾರು ವಿಶೇಷ ಬೀದಿಗಳು!
ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ.
ಖಾರಿ ಬಾವೋಲಿ – ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಗಟು ಮಸಾಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ದರಿಬಾ ಕಲಾನ್ – ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಪರಾಠೆ ವಾಲಿ ಗಲಿ – 150 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಪರಾಠಾ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬೀದಿ. ಕಿನಾರಿ ಬಜಾರ್ – ಮದುವೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಧು-ವರರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ
ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 1650 ರಲ್ಲಿ, ಐದನೇ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಶಹಜಹಾನಾಬಾದ್ (ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿ) ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ.. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದನು. ತನ್ನ ಮಗಳು ಜಹಾನರಾ ಬೇಗಂ ಜೊತೆಗೂಡಿ.. ಅವನು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 'ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್' (Moonlight Square) ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಯುದ್ಧ, ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷ
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ... ಮಸಾಲೆಗಳು, ಡ್ರೈ ಹಣ್ಣು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಲವಂಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಸಾಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ಇಂದಿಗೂ.. ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಳೆಗಳು, ಸೀರೆಗಳು, ಲೇಸ್ಗಳು.. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳು, ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರುಚಿಕರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಹೋದರೆ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ!
ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಶಾಪಿಂಗ್, ಮಸಾಲೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್... ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ, ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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