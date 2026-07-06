Kannada

ಇಂದಿನ 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 24 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

business Jul 06 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
Kannada

22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

10 ಗ್ರಾಂ: 1,34,400 ರೂಪಾಯಿ

100 ಗ್ರಾಂ: 13,44,000 ರೂಪಾಯಿ

Image credits: Getty
Kannada

24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

10 ಗ್ರಾಂ: 1,46,620 ರೂಪಾಯಿ

100 ಗ್ರಾಂ: 14,66,200 ರೂಪಾಯಿ

Image credits: Getty
Kannada

18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

10 ಗ್ರಾಂ: 1,09,970 ರೂಪಾಯಿ

100 ಗ್ರಾಂ: 10,99,700 ರೂಪಾಯಿ

Image credits: iSTOCK
Kannada

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 13,44,000 ರೂ, ದೆಹಲಿ: 13,45,500 ರೂ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 13,44,000 ರೂ., ಹೈದರಾಬಾದ್: 13,44,000 ರೂ. ಪುಣೆ: 13,44,000 ರೂ

Image credits: iSTOCK
Kannada

ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ?

22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ರೂ.ಇಳಿಕೆ

24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 110 ರೂ.ಇಳಿಕೆ

Image credits: iSTOCK
Kannada

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

10 ಗ್ರಾಂ: 2,450 ರೂಪಾಯಿ

100 ಗ್ರಾಂ: 24,500 ರೂಪಾಯಿ

1 ಕೆಜಿ: 2,45,000 ರೂಪಾಯಿ

Image credits: iSTOCK

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ?