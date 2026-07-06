ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 24 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ: 1,34,400 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 13,44,000 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,46,620 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 14,66,200 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,09,970 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 10,99,700 ರೂಪಾಯಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: 13,44,000 ರೂ, ದೆಹಲಿ: 13,45,500 ರೂ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 13,44,000 ರೂ., ಹೈದರಾಬಾದ್: 13,44,000 ರೂ. ಪುಣೆ: 13,44,000 ರೂ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ರೂ.ಇಳಿಕೆ
24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 110 ರೂ.ಇಳಿಕೆ
10 ಗ್ರಾಂ: 2,450 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 24,500 ರೂಪಾಯಿ
1 ಕೆಜಿ: 2,45,000 ರೂಪಾಯಿ
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