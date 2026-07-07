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- ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 15 ಕೋಟಿ ರವಾನೆ!
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 15 ಕೋಟಿ ರವಾನೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ' ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮವು ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026' ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ' (HoABL) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಎಂಡಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ ಅವರು, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಕಾಲ್!
2023 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ ಲೋಧಾ, ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆಗ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವನಾಗಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಧಾ ಅವರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ? ಎನ್ನುತ್ತಲೇ, ಅವರು ಕೇಳಿದ 15,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಲೋಧಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಬೆಲೆ ತಿಳಿದ ಮರುದಿನವೇ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
2024 (ಮೊದಲ ಹೂಡಿಕೆ): HoABL ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೆವೆನ್-ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಶ್ರ-ಬಳಕೆಯ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಆದ 'ದಿ ಸರಯು' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು 14.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಮೇ 2025 (ಎರಡನೇ ಹೂಡಿಕೆ): 'ದಿ ಸರಯು' ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಾರ್ಚ್ 2026 (ಮೂರನೇ ಹೂಡಿಕೆ): 'ದಿ ಸರಯು' ಯೋಜನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.67 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ 3ನೇ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, HoABL ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ 4ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಲಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ HoABL ನ 'ಸೋಲ್ ಡಿ ಅಲಿಬಾಗ್' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇತರ ತಾರೆಯರಾದ ಕೃತಿ ಸನನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. HoABL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಶೇ. 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧೀಯ, BFSI ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು, ಸಿಎಕ್ಸ್ಒಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ, ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಂತರ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಪರಂಪರೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಲವಾದ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನಂದನ್ ಲೋಧಾ, ಸಿಎಂಡಿ (HoABL) ಹೇಳಿದರು.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಲ್ಬಣ
ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಧಾ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಲಿದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಅವರು, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಕೋಟಿ) ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 250 ಮಿಲಿಯನ್ (25 ಕೋಟಿ) ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಹರಿದು ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣ
'ಅಯೋಧ್ಯೆ - ಎ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 'ಲಿಯಾಸೆಸ್ ಫೋರಾಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ (CAGR) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 25 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸುಧಾರಿತ ರಸ್ತೆ-ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರಯು ನದಿ ದಂಡೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಂತಹ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯವು 2020 ರಿಂದ 2025 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಹೂಡಿಕೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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