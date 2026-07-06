ಜೂನ್ 2026ರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಫ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜು.6): ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಮೂಲದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ 'ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್' (TVS) ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟದ (Global Sales) ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಹೀರೋ ಮೊಟೊಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,65,417 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 47 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಂ.1 ಕಂಪನಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ 5,41,159 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು 5,28,281 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟಿವಿಎಸ್ ಜಾಗತಿಕ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ನ 'ಮೊಪೆಡ್' (Moped) ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಪೆಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಟಿವಿಎಸ್ ಈ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಕೈಹಿಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು 1,72,355 ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ! ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ 38,269 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ 59,325 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ 97,594 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕೇವಲ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ 'ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ' ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.49 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ 2,22,439 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ; 90 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಹವಾ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಟಿವಿಎಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವರಮಾನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿಎಸ್ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಗಳು ಟಿವಿಎಸ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ.
2025-26 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇನ್ನೂ ನಂ.1; 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್
ಭಾರತದ ಒಳಗಿನ ದೇಶೀಯ (Domestic) ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಭಾರತದೊಳಗೆ 5,02,890 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ (ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.4.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ). ಇನ್ನು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಶೇ.21 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4,68,956 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4,11,014 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಮುಂದಿದ್ದರೂ, ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತಿನ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಟಿವಿಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.