ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ RBI ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಕೈಗೊಂಡ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಜಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದೇಶ
ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು G20 ದೇಶಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಆರ್ಬಿಐನ 'ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಷನ್ 2025' ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ವಿದೇಶಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಕ್ಷವಾಗಿಸುವುದು. ಅಗ್ಗದ, ವೇಗದ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ G20 ದೇಶಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹಣ, ಫಲಾನುಭವಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. "ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಆ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಣ ಬಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಹಣ ಜಮೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಏಕೆ?
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ 'ನೋಸ್ಟ್ರೋ' (Nostro) ಖಾತೆಗಳ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ನೋಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ. "ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೋಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ," ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು
ಈ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೋಸ್ಟ್ರೋ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೀರದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು," ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದೇ ದಿನ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ
"ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು, ಅದೇ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು FEMA ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲು 'ಸ್ಟ್ರೈಟ್-ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್' (Straight-Through Processing) ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
"ಗ್ರಾಹಕರು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು," ಎಂದೂ ಆರ್ಬಿಐ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
