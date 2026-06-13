ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯುಐಡಿಎಐ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಣ ದೋಚಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಯುಐಡಿಎಐ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ (Aadhaar Card) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 'ಕೆವೈಸಿ' (KYC) ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, "ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಕದಿಯಲು (Aadhaar Card Fraud) ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (UIDAI) ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ರಕ್ಷಣೆ:
ಯುಐಡಿಎಐ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 12 ಅಂಕಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹಂತದ ದೃಢೀಕರಣ (Two-factor authentication) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ವಂಚಕರ ಕೈ ಸೇರಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ:
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಿ.
ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಭೌತಿಕ ಲಭ್ಯತೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿನ್ (PIN) ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್.
ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ (OTP).
AePS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟು:
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ 'ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' (AePS - Aadhaar enabled Payment System) ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯುಐಡಿಎಐ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಸಹ 'ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ' ಅನಿವಾರ್ಯ. ಗ್ರಾಹಕನ ಬೆರಳಚ್ಚು (Fingerprint) ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಂಚಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, 'ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' (ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು) ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವಂಚನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಯುಐಡಿಎಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಹೊರತು, ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ:
ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ:
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯುಐಡಿಎಐ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಎಂ-ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಒಟಿಪಿ ಗೌಪ್ಯತೆ: ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಆಧಾರ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವ 'ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಆಧಾರ್' (Masked Aadhaar) ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ತೀರ್ಮಾನ:
ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದುವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಮದ್ದಾಗಿದೆ.