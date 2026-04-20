ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಯಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಗಳಿಸಿ!
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಡ್ರಾಪ್ಶಿಪಿಂಗ್ (Drop Shipping)
ಹೋಮ್ ಬೇಕರಿ (Home Bakery)
ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ (Water Bottle Business)
ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ, ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 80,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಕಾಯಿನ್ ಸೇವೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ (Photography)
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಬಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್(Event Management)
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಟಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್, ಡೆಕೋರೇಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬಹುದು.
**ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ:**
ಯಾವುದೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
