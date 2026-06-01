- Home
- Business
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ vs ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್: 2026ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ vs ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್: 2026ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಜೂನ್ 2026ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ (Bank fixed deposit) ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ (post office) ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 1, 3 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ (Money Investment) ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ? ಸುರಕ್ಷತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು? ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ಸದಾ ಇರುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ (FD) ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು. ಜೂನ್ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಜೂನ್ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ (Tenure) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ:
- 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಠೇವಣಿ: ಶೇ. 6.9 ಬಡ್ಡಿ.
- 3 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಠೇವಣಿ: ಶೇ. 7.1 ಬಡ್ಡಿ.
- 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿ ಠೇವಣಿ: ಶೇ. 7.5 ಬಡ್ಡಿ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC): ಶೇ. 7.7 ಬಡ್ಡಿ.
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS): ಶೇ. 8.2 ಬಡ್ಡಿ (ಇದು ಸದ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ).
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ (Bank FD) ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು (PSU): ಶೇ. 6 ರಿಂದ ಶೇ. 6.7 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು: ಶೇ. 6.25 ರಿಂದ ಶೇ. 6.75 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು (SFB): ಜನ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶೇ. 8.1 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
1 ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಲಾಭದಾಯಕ?
ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ (ಶೇ. 6.9) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶೇ. 7.25 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
3 ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಶೇ. 7.1 ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶೇ. 6.75 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಶೇ. 7.5 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
5 ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಂಗ್!
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಶೇ. 7.5 ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಿದರೆ, NSC ಶೇ. 7.7 ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ. 6.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತೆ: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸಾವರಿನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ' (Sovereign Guarantee) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೈಸೆ ಪೈಸೆಗೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ (DICGC) ಇರುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ: ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎಫ್ಡಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
ತೀರ್ಪು: ನೀವು ಸುಲಭವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.