ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪರ್ ಪುರವಂಕರ, ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 11.23 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಜೆಡಿಎ) ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೌಲ್ಯ ₹1,100 ಕೋಟಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಸತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 0.74 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಸತಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಯಲಹಂಕ, ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪುರವಂಕರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಶಿಶ್ ಪುರವಂಕರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಂಡವಾಳ-ಸಮರ್ಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟವು ದಾಖಲೆಯ ₹7,407 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ
"2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟವು ದಾಖಲೆಯ ₹7,407 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ-ಸಮರ್ಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಗರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗೋಚರತೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು FY27 ಮಾರಾಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ₹11,200 ಕೋಟಿಗಳತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
₹109.95 ಕೋಟಿಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪುರವಂಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಈಗ ₹13,800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ GDV ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹109.95 ಕೋಟಿಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹88 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹563.70 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ₹1,540.99 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.