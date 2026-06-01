- Blinkit vs Supermarket: ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತು ಸಿಗೋದೆಲ್ಲಿ?
Blinkit, ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ, ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.
ವೇಗದ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ
ಕ್ವಿಕ್-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದಿನಸಿ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ವಿವರವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೇಗದ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು?
ಈ ದಂಪತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹20,000 ಮೌಲ್ಯದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು, ಅನುಕೂಲ, ಮನೆ ಬಜೆಟ್ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ಬಜೆಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಕ್ವಿಕ್-ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಅವರು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು
ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಎರಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದವು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಕ್ವಿಕ್-ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ ಬೆಸ್ಟ್
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುಕೂಲವೇ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಗಳು ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ವಿಕ್-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಮಾಸಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೇನು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ?
ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಇಂಧನ, ಸಾರಿಗೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ-ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
