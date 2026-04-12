Post Office Scheme: ದಿನಕ್ಕೆ ₹300 ಉಳಿಸಿ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (RD) ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೇನು?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (RD) ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು?
18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ RD ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದವರಿಗೂ ಉಳಿತಾಯದ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಸ್ಕೀಮ್ನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಖಾತೆದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ನಾಮಿನಿಯು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ RD ಖಾತೆ ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಖಾತೆದಾರರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತದ 50% ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹300 ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ₹15 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹300 ಉಳಿಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹9,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ RD ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹10,80,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹15,20,889 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ₹4,40,889 ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
