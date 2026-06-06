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- ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಇಂಧನ ವಲಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲ ದರಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಭರ್ತಿ 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಭಾರತೀಯರಿಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ.
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಇಂಧನ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ (Crude Oil) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ; ಹೊಸ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಡಿಪೋ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹4 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ 381.78 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 377.79 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಇಂಧನವಾಗಿರುವ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಡಿಪೋ ಬೆಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 380.78 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸದ್ಯ HSD ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹100 ಗಳಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೆವಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತೈಲ ದರ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸರಣಿ ಕಡಿತದ ನಿರ್ಧಾರವು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ದರ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ರಷ್ಯಾ; ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರು!
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆರವಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರ ರಷ್ಯಾ ಧಾವಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
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