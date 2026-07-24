ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ರಾಕೀವಾ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೇವಲ 2.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹8.35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಗೆ; ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಮಹಿಳೆ!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹೊಸ ಕನಸು
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ಬಳಿಕ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ರಾಕೀವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಅದೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಿತು ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ..!
2024ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಆಫರ್ಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು. ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಲೇ 600 ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ, ಗಂಡನನ್ನೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು..!
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಅಲೆಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹8.35 ಕೋಟಿ) ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು..!
- ನಿಜವಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು.
- ವೈಫಲ್ಯ ಎದುರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು.
- ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದು.
ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಯಶೋಗಾಥೆ..!
ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅವರ ಕಥೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. "ಆರಂಭಿಸಲು ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು" ಎಂಬ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.