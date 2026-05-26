ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ 'ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್' ಕಂಪನಿಯು 'ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸೇವೆಯು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಓಲಾ-ಉಬರ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ.26): ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್’, ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಲಾಂಚ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ’ (Green SM - Green and Smart Mobility) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ (Delhi-NCR) ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, 2026ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಾರೋಬ್ಬರಿ 15,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (Company-Owned Model)
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ದೈತ್ಯ ‘ವಿನ್ಗ್ರೂಪ್’ (Vingroup) ಕಂಪನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ‘ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ’, ಓಲಾ ಅಥವಾ ಉಬರ್ನಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವ (Fleet-owned & Company-managed) ಮಾದರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಚಾಲಕರ ವರ್ತನೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಲೈಮ್ಲೈಟ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ ‘ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್’ ಎಂಪಿವಿ (Limo Green EV)
ಭಾರತೀಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ‘ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್’ (VinFast Limo Green) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ (Testing) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಕಡಿಮೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇರ್-ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೈಲೇಜ್ (Range) ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿವಿ (MPV) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಬಿವೈಡಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 7 (BYD eMax 7) ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇದು ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ₹8 ದರ!: ಓಲಾ-ಉಬರ್ಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು
ಅಚ್ಚರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ‘ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ’ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ ₹8 ರಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಇವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್’ (BluSmart) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (Surge Pricing), ಪದೇ ಪದೇ ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳದ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾರುಗಳಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾರುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ (VF 6 ಮತ್ತು VF 7 ಮಾಡೆಲ್ಗಳು) ಭಾರಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ (Thoothukudi) ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 50,000 ಇವಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ವಿ-ಗ್ರೀನ್’ (V-GREEN), ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹೆಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ (HPCL) ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.